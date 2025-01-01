फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Hina tops the speech and quiz competitions

Hamirpur News: भाषण में अहसास व क्विज प्रतियोगिता में हिना अव्वल

Mon, 05 Oct 2026 12:21 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
Hina tops the speech and quiz competitions
फोटो 04 एचएएमपी 27- मौदहा बीआरसी प्रतियोगिता में शामिल छात्र। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


मौदहा (हमीरपुर)। सेवा संकल्प अभियान के तहत रविवार को ब्लॉक संसाधन केंद्र मौदहा में क्विज, भाषण और पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान न्याय पंचायत स्तर पर चयनित विजेता बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

प्रतियोगिताएं नोडल संकुल शिक्षकों और नोडल एआरपी के निर्देशन में तथा खंड शिक्षाधिकारी सुशील कमल के मार्गदर्शन में आयोजित हुईं। भाषण प्रतियोगिता में भैंस्ता के अहसास ने प्रथम, बिगहना की अफसाना सिद्दीकी ने द्वितीय और भैंसमरी के उत्कर्ष शुक्ला ने तृतीय स्थान हासिल किया। क्विज प्रतियोगिता में सिलौली की हिना प्रथम, आनंदपुर के आशिक द्वितीय और भैंस्ता के क्षत्रपाल यादव तृतीय रहे। पेंटिंग प्रतियोगिता में भैंसमरी की खुशी ने प्रथम, कुनेहटा की गुनगुन ने द्वितीय और बड़ालेवा की वंशिका कुशवाहा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
विज्ञापन

बच्चों ने आकर्षक चित्र बनाकर अपनी रचनात्मकता का उत्साह से प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में नोडल एआरपी हरिश्चंद्र प्रजापति के अलावा नोडल शिक्षक सोमनाथ बाजपेई, विवेक कुमार दीक्षित, हरिमोहन गुप्ता, अवधेश कुमार साहू, कृष्णमनोहर गुप्ता, योगीशराज पाल, अरविंद कुमार, अखिलेश कुमार, रमाशंकर, फिरोजुद्दीन, शुकदेव प्रसाद सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed