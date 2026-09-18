फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Women created a ruckus at the liquor shop

Hamirpur News: महिलाओं ने शराब ठेके पर किया हंगामा

Fri, 18 Sep 2026 11:54 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:54 PM IST
विज्ञापन
Women created a ruckus at the liquor shop
फोटो- 18 एचएएमपी 09- गोहांड में शराब की दुकान के बाहर खड़ी आक्रोशित महिलाएं। संवाद
= सेल्समैन को ताला लगाकर किया बंद
विज्ञापन

= बुधवार को शराब के लती श्रमिक ने फंदा लगाकर दी थी जान


फोटो- 18 एचएएमपी 09- गोहांड में शराब की दुकान के बाहर खड़ी आक्रोशित महिलाएं। संवाद


संवाद न्यूज एजेंसी


गोहांड (हमीरपुर)। श्रमिक ने शराब के नशे में बुधवार रात फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। शुक्रवार सुबह महिलाओं ने शराब की दुकान पर पहुंचकर हंगामा करते हुए सेल्समैन को ताला लगाकर कमरे में बंद कर दिया। पुलिस ने महिलाओं को समझा बुझाकर शांत कराया है।
बता दें कि कस्बे के गांधीनगर मोहल्ला निवासी हरिराम अनुरागी के बेटे चंद्रप्रकाश अनुरागी (40) ने टिनशेड के नीचे साड़ी से फंदा लगा लिया था। श्रमिक की आत्महत्या करने की जानकारी पर मोहल्ले की महिलाओं ने जमकर हंगामा करते हुए मोहल्ले से शराब की दुकान हटाए जाने की मांग की थी। मोहल्ले की महिलाएं एकजुट होकर हाथ में लाठी डंडे लेकर शराब की दुकान पर पहुंच गईं। महिलाओं को उग्र देख सेल्समैन कमरे के अंदर चला गया।
विज्ञापन

आक्रोशित महिलाओं ने गेट पर डंडे मारकर तोड़ने का प्रयास किया। गेट न टूटने पर महिलाओं ने बाहर से ताला लगाकर सेल्समैन को अंदर बंदकर जमकर नारेबाजी की और वहीं धरने पर बैठ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को समझा बुझाकर शांत कराया है। कमलेश कुमारी, शारदा, गीता, ललती, सीता आदि ने बताया कि जब से मोहल्ले में दुकान खुली है तब से लोग शराब पीने के लती हो गए। जिससे लड़ाई झगड़े के साथ ही आत्महत्या करने जैसे कदम उठाने लगें है। थानाध्यक्ष जरिया मनोज पांडेय ने कहा कि सूचना मिली थी और महिलाओं को समझा बुझाकर शांत कराया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed