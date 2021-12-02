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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Women are running from pillar to post to get a survey conducted for houses that collapsed during the rains.

Hamirpur News: बारिश में ढहे मकानों के सर्वे के लिए भटक रहीं महिलाएं

Thu, 08 Oct 2026 12:11 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:11 AM IST
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Women are running from pillar to post to get a survey conducted for houses that collapsed during the rains.
हमीरपुर। पिछले दिनों हुई बारिश में सदर तहसील क्षेत्र में करीब 400 से अधिक कच्चे मकान ढह गए थे। जिला प्रशासन अब तक सर्वे का कार्य पूरा नहीं कर सका है। कई परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। वे डीएम सहित अन्य उच्चाधिकारियों से सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति दिलाए जाने मांग के लिए भटक रहे हैं।
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शहर के ब्रम्हाडेरा में 12 से अधिक कच्चे मकान बारिश में जमींदोज हो गए, लेकिन अब तक इनका सर्वे कार्य पूरा नहीं हो सका है। डेरा निवासी सवित्री, निशा, सुमन, अमरकली, जूली, संगीता, कुसमा, शिवप्यारी, चुनबदिया, रामजानकी आदि महिलाओं ने बुधवार को डीएम को ज्ञापन देकर घरों का सर्वे कराए जाने व क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की मांग की है। डीएम ने जल्द ही सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का अश्वासन दिया है।
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