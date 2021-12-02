Hamirpur News: बारिश में ढहे मकानों के सर्वे के लिए भटक रहीं महिलाएं

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शहर के ब्रम्हाडेरा में 12 से अधिक कच्चे मकान बारिश में जमींदोज हो गए, लेकिन अब तक इनका सर्वे कार्य पूरा नहीं हो सका है। डेरा निवासी सवित्री, निशा, सुमन, अमरकली, जूली, संगीता, कुसमा, शिवप्यारी, चुनबदिया, रामजानकी आदि महिलाओं ने बुधवार को डीएम को ज्ञापन देकर घरों का सर्वे कराए जाने व क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की मांग की है। डीएम ने जल्द ही सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का अश्वासन दिया है।

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हमीरपुर। पिछले दिनों हुई बारिश में सदर तहसील क्षेत्र में करीब 400 से अधिक कच्चे मकान ढह गए थे। जिला प्रशासन अब तक सर्वे का कार्य पूरा नहीं कर सका है। कई परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। वे डीएम सहित अन्य उच्चाधिकारियों से सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति दिलाए जाने मांग के लिए भटक रहे हैं।