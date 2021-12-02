Hamirpur News: राजकीय बीज भंडार में गेहूं समेत कई फसलों के बीज नहीं

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सौंखर गांव के किसान वरदानी, नारायण प्रसाद, मनीराम तथा टिकरौली के भरत लाल, रामजीवन और रामविलास आदि ने बताया कि वह रबी की फसलों के लिए बीज लेने बीज भंडार पहुंचे थे। किसानों का कहना है कि गेहूं आदि की बोआई का समय नजदीक है, ऐसे में समय से बीज उपलब्ध कराया जाना जरूरी है। बीज भंडार प्रभारी राहुल कुमार ने बताया कि वह ऑडिट के कार्य से मुख्यालय गए थे, जिसके चलते बीज भंडार बंद रहा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में वितरण के लिए सरसों 11.10 क्विंटल, चना 57.28 क्विंटल, मटर 10 क्विंटल और मसूर 76 क्विंटल बीज उपलब्ध है। गेहूं, जौ और अन्य बीजों की मांग भेजी गई है।

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भरुआ सुमेरपुर (हमीरपुर)। राजकीय बीज भंडार में गेहूं, जौ और अलसी समेत कई फसलों के बीज उपलब्ध न होने से क्षेत्रीय किसान परेशान हैं। बुधवार को बीज भंडार में ताला लगा होने से बीज लेने पहुंचे किसानों को वापस लौटना पड़ा। अभी तक शासन से सरसों, चना, मटर और मसूर का ही बीज उपलब्ध कराया गया है।