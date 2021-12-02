Hamirpur News: घर में घुसकर महिला की लूटी चेन, प्राथमिकी

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चाची ने दरवाजा खोला तो उसने राघव का नंबर मांगा और दरवाजा बंद कर चाची का मोबाइल फ्लाइट मोड में लगा दिया और उनका गला दबा दिया। इससे वह बेहोश हो गई। इस दौरान उनके गले में पड़ी सोने की चेन खींचकर पीछे के दरवाजे से भाग गया। पीड़ित भतीजे की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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कुरारा। थानाक्षेत्र के सिवनी गांव निवासी हर नारायण सिंह ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया। बताया कि मंगलवार रात चाची हीरा देवी घर में अकेली थी। इसी दौरान करीब रात आठ बजे एक व्यक्ति घर की कुंडी खटखटाने लगा।