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Hamirpur News: घर में पंखे से लटका मिला महिला का शव

Sat, 24 Oct 2026 11:00 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:00 PM IST
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Woman's body found hanging from a ceiling fan at home
फोटो 24 एचएएमपी 36- मृतक सुनीता की फाइल फोटो। परिजन
मौदहा (हमीरपुर)। कोतवाली क्षेत्र के नारायच गांव में शनिवार शाम महिला का शव घर के अंदर पंखे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच में पुलिस को पता चला कि महिला का सुबह पति से विवाद हुआ था।
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गांव निवासी भूरा अनुरागी की पत्नी सुनीता (55) ने शनिवार शाम घर के अंदर पंखे से साड़ी का फंदा लगाकर जान दे दी। बेटे संजय ने बताया कि शनिवार सुबह उसके पिता और मां के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद मां ने यह कदम उठा लिया। उसने बताया कि करीब एक साल पहले 22 वर्षीय भाई गोलू ने भी घर के अंदर फंदा लगाकर जान दे दी थी। संजय के अनुसार वह ट्रक चालक है। बताया कि परिवार के पास 14 बीघा खेती की जमीन है। कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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