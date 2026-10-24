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Hamirpur News: पीईटी अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेनें

Sat, 24 Oct 2026 11:43 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:43 PM IST
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Railways to run special trains for the convenience of PET candidates
महोबा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित कराई जा रहीं पीईटी (प्रारंभिक अर्हता परीक्षा) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। रेलवे की ओर से ट्रेन के संचालन की समय-सारिणी जारी कर दी गई है।
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पीईटी परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में सुबह 10 से 12 और दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक होगी। पीईटी अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 25 व 30 अक्तूबर और एक नवंबर को अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन संचालित होगी। रेलवे की ओर से झांसी से प्रयागराज के लिए प्रतिदिन दो स्पेशल ट्रेनों का संचालन होगा। झांसी रेलवे स्टेशन से दोपहर दो व शाम सात बजे ट्रेन प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन महोबा, बांदा, अतर्रा, चित्रकूटधाम कर्वी, मानिकपुर और नैनी स्टेशनों पर ठहराव लेंगी। उत्तर-मध्य रेलवे झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह का कहना है कि यात्रा से पहले ट्रेन प्रस्थान व ठहराव की जानकारी की पुष्टि जरूर की जाए।
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