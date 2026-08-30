Hamirpur News: शिवनी में मुस्करा-विलगांव मार्ग पर जलभराव

विज्ञापन





मुस्करा (हमीरपुर)। अतिवृष्टि और बांधों से छोड़े गए अतिरिक्त पानी के कारण बर्मा नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्राम शिवनी में मुस्करा-विलगांव मार्ग पर जलभराव हो गया। इससे बगिया का डेरा, रजवा का डेरा, धुनका का डेरा और नाथूपाल का डेरा प्रभावित हुए हैं। एसडीएम करणवीर सिंह के नेतृत्व में प्रशासनिक अमले ने शिवनी पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। प्रभावित परिवारों को बाबा गंगादास की कुटी में बनाए गए आश्रय स्थल पर सुरक्षित पहुंचाया गया है। ग्राम प्रधान देववचन यादव ने बताया कि ग्रामीणों के आवागमन के लिए नावों का संचालन कराया जा रहा है। (संवाद)