Hamirpur News: वाटर एटीएम सूखा, शाैचालय में सड़ांध... पीकदान बनीं सीढ़ियां

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शनिवार दोपहर करीब दो बजे संवाद न्यूज एजेंसी टीम ने शहर स्थित बस अड्डा की पड़ताल की जहां यात्री सुविधाएं बदहाल मिलीं। परिसर में गंदे पानी का भराव व कीचड़ मिला। परिसर की सीढ़ियां पीकदान बन गई हैं। सीढि़यों पर जमी गंदगी लोगों को विचलित करती है। परिसर के पीछे लगा वाटर एटीएम भी सूखा मिला। ऐसा प्रतीत हो रहा, जैसे महीनों से ये बंद हो। हमीरपुर से पत्योरा को जाने वाली बस कचरा से भरी मिली। वहीं पुरुष व महिला शाैचालय गंदगी से पटे मिले। नियमित साफ-सफाई न होने से भीषण दुर्गंध निकल रही थी।81 का बेड़ा, 16 बसों की समय सीमा पूरीडिपो में 81 बसों का बेड़ा है। इनमें 16 बसें अपनी समय सीमा पूरी कर चुकी हैं। नीलामी प्रक्रिया में कुल 15 बसें लगी हैं। क्षेत्रीय कार्यालय में तीन बसें व जनपद कार्यालय में पांच बसें मरम्मत के लिए गई हैं। तीन बसें स्पेयर में हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 11 बसें चालकों के अवकाश में जाने के कारण खड़ी रहीं। ऐसे में लंबी रूटों पर एक-दो सेवाएं संचालित की जा रही हैं। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को लंबा इंतजार पड़ता है। फोटो न छपने की शर्त पर महिला यात्री गुड़िया ने बताया कि उसे पानीपत जाना है लेकिन यहां से कोई बस नहीं है। दिल्ली के लिए भी अभी कोई बस नहीं है। वह बीते एक घंटे से बस का इंतजार कर रही है।लंबे रूटों पर बसों की स्थितिमार्ग - बस संख्याहमीरपुर वाया दिल्ली - 07हमीरपुर वाया बनारस - 01हमीरपुर वाया प्रयागराज - 01हमीरपुर वाया गोरखपुर - 06हमीरपुर वाया मथुरा - 02हमीरपुर वाया छतरपुर - 01हमीरपुर वाया सागर - 01हमीरपुर वाया नौगांव - 01हमीरपुर वाया कानपुर - 04बस अड्डा परिसर के निर्माण के लिए बजट स्वीकृति हो गया है। जल्द ही भवन टूटना है। अगले माह तक वर्कशॉप भी कुछेछा स्थानांतरित हो जाएगा। पेयजल व साफ-सफाई की व्यवस्था दुरुस्त कराई जाएगी। -आरपी साहू, एआरएम हमीरपुर