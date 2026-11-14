Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Tractor-trolley hits e-rickshaw; two students injured

Hamirpur News: ट्रैक्टर-ट्राली ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, दो छात्र घायल

Sat, 14 Nov 2026 10:18 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 10:18 PM IST
विज्ञापन
Tractor-trolley hits e-rickshaw; two students injured
मौदहा (हमीरपुर)। कोतवाली क्षेत्र के अरतरा-मौदहा मार्ग पर शनिवार सुबह तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राॅली ने ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में ई-रिक्शा पलटने से दो छात्र घायल हो गए। ग्राम अरतरा से छह छात्र सुबह करीब 5:30 बजे कोचिंग पढ़ने मौदहा आ रहे थे। रास्ते में ट्रैक्टर-ट्राॅली ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी।
विज्ञापन


हादसे में छात्र प्रशांत (17), पुत्र वरदानी लाल, और विपिन (17), पुत्र संतोष घायल हो गए। राहगीरों की मदद से दोनों को सीएचसी पहुंचाया गया। सूचना पर डायल 112 के हेड कांस्टेबल विजय प्रताप सिंह व कांस्टेबल प्रदीप यादव मौके पर पहुंचे। कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्राॅली को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed