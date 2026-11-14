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Hamirpur News: प्रेमी युगल मांग रहा था पैसे, परिजन को देख युवक भागा

Sat, 14 Nov 2026 10:17 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 10:17 PM IST
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A young couple was asking for money; the young man fled upon seeing a family member.
राठ। घर से भागे प्रेमी युगल के बाइक का रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया। वहां से गुजर रहे युवती के परिजनों ने पहचान लिया जिस पर प्रेमी मौके पर बाइक छोड़कर फरार हो गया। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि एक सप्ताह पहले उनकी बेटी को कैथा गांव निवासी युवक ले गया था।
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कोतवाली पुलिस उसकी खोजबीन में जुटी हुई थी। बताया कि शनिवार को वह अपनी पत्नी के साथ कस्बे से गांव जा रहा था तभी रास्ते में सड़क किनारे उनकी बेटी अपने प्रेमी के साथ खड़ी राहगीरों से पैसे मांग रही थी। पहचानने पर युवक उन्हें देखकर मौके से भाग निकला। बेटी ने बताया कि बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था और पेट्रोल के लिए रुपये भी नहीं थे। सूचना पर पहुंची पुलिस बाइक को अपने साथ कोतवाली ले गई जहां युवती से पूछताछ कर रही है।
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