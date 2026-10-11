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Hamirpur News: मिशन शक्ति से गांव-गांव पहुंचाएंगे महिला सुरक्षा का संदेश

Sun, 11 Oct 2026 11:39 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:39 PM IST
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Through 'Mission Shakti', we will take the message of women's safety to every village.
फोटो 11 एचएएमपी 34- रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करतीं सीएमओ व भाजपा जिलाध्यक्ष।
हमीरपुर। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तीकरण को लेकर रविवार को मिशन शक्ति फेज-5 के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया। नवरात्र के अवसर पर शुरू हुए 10 दिवसीय कार्यक्रम के तहत महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों, आत्मरक्षा के उपायों और कानूनी सुरक्षा की जानकारी दी जाएगी। अभियान को शहर से लेकर गांवों तक पहुंचाने की तैयारी है, ताकि महिलाएं उत्पीड़न या असुरक्षा की स्थिति में अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकें।
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पुलिस लाइन से शुरू हुई जागरूकता रैली को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अल्का शुक्ला और भाजपा जिलाध्यक्ष शकुंतला निषाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिलाधिकारी अशोक कुमार और पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि अभियान के तहत अलग-अलग दिनों में कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को उनके अधिकारों और संबंधित कानूनों के प्रति जागरूक किया जाएगा।
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मिशन शक्ति के तहत नवरात्र के अवसर पर 10 दिनों के अतिरिक्त कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का सशक्तीकरण करना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है। -अशोक कुमार, जिलाधिकारी, हमीरपुर
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