Hamirpur News: तीन मंदिर मार्गों का होगा निर्माण, पांच करोड़ के प्रस्ताव भेजे गए

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लोनिवि प्रांतीय खंड ने सुमेरपुर क्षेत्र के भौंरा गांव स्थिति मुख्य मार्ग से शंकर जी के मंदिर तक 1.20 किमी संपर्क मार्ग के नया निर्माण के लिए 1.32 करोड़ की कार्ययोजना बनाकर शासन को भेजा है। इसी प्रकार बिरखेरा से सिद्धबाबा धाम रैपुरा मार्ग का 3.10 किमी लंबे मार्ग के लिए 2.95 करोड़ और भौंरा-सिकउला मार्ग से नागेश्वर धाम शिव मंदिर होते हुए नारायण संपर्क मार्ग पर एक किमी सड़क का 1.10 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्माण कार्य कराए जाने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को अनुमोदन के लिए भेजा है। इन संपर्क मार्गों के बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।लोनिवि प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता अरुण कुमार ने बताया कि इन मार्गों की कार्ययोजना बनाकर शासन स्तर को स्वीकृति के लिए भेजी गई है। वित्तीय स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।