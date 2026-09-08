Hamirpur News: सड़क हादसों में तीन की मौत, एक गंभीर

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बांधुर बुजुर्ग निवासी दीपांशु शुक्ला (24) पुत्र राजू शुक्ला रात करीब 11 बजे बाइक से घर लौट रहे थे। बिवांर-जलालपुर मार्ग पर नहर पुलिया के पास सामने से आए डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दीपांशु गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक डंपर छोड़कर भाग निकला।सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजन को जानकारी दी। परिजन घायल को बिवांर अस्पताल ले गए जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। रास्ते में निजी वाहन पंचर होने के बाद एंबुलेंस से ले जाते समय दीपांशु ने दम तोड़ दिया। वह हमीरपुर स्थित एचडीबी बैंक में फाइनेंस कलेक्शन अधिकारी थे और रोजाना बाइक से आवागमन करते थे।थाना प्रभारी बिनोद कुमार ने बताया कि दीपांशु ने हेलमेट पहन रखा था लेकिन सिर में गंभीर चोट आई। शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।दूसरा हादसा रात करीब नौ बजे छानी गांव के बाहर मौरंग डंप के सामने हुआ। बिवांर से हमीरपुर जा रही स्कॉर्पियो ट्रक में पीछे से जा घुसी। हादसे में सिरसा निवासी राजेश शुक्ला (55), कल्याणपुर कानपुर निवासी उदय प्रताप सिंह (50) और उन्नाव निवासी सत्य प्रकाश अवस्थी (50) गंभीर घायल हो गए।तीनों को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां राजेश शुक्ला की मौत हो गई। उदय प्रताप और सत्य प्रकाश को कानपुर रेफर किया गया। उपचार के दौरान उदय प्रताप ने भी दम तोड़ दिया। सत्य प्रकाश की हालत गंभीर बताई जा रही है।पुलिस के अनुसार तीनों कोटक महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी थे और कुन्हेटा चौकी क्षेत्र के एक गांव में ट्रैक्टर फाइनेंस की वसूली के लिए आए थे। लौटते समय हादसे का शिकार हो गए।