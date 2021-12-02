Hamirpur News: चोरी की बाइक छोड़ दूसरी ले उड़ा चोर

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पुलिस ने चौपाल लगा किया जागरूक

बिवांर। पुलिस ने रविवार को निवादा गांव में चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक किया। थाना प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि चौपाल का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों को जागरूक करना है, जो अपनी समस्याएं बगैर थाना में सूचित किये पोर्टल में डालते हैं। ऐसे लोगों से अपील की गई है कि वे पहले अपनी समस्याएं पुलिस को बताएं, अगर पुलिस उस पर कोई उचित कार्रवाई न करे तो पोर्टल में शिकायत करें। इस मौके पर उपनिरीक्षक राजेश पांडेय, निवर्तमान प्रधान प्रतिनिधि नाथूराम सहित अन्य पुलिस स्टाॅफ एवं ग्रामीण मौजूद रहे। (संवाद) विज्ञापन

पुलिस ने चौपाल लगा किया जागरूकबिवांर। पुलिस ने रविवार को निवादा गांव में चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक किया। थाना प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि चौपाल का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों को जागरूक करना है, जो अपनी समस्याएं बगैर थाना में सूचित किये पोर्टल में डालते हैं। ऐसे लोगों से अपील की गई है कि वे पहले अपनी समस्याएं पुलिस को बताएं, अगर पुलिस उस पर कोई उचित कार्रवाई न करे तो पोर्टल में शिकायत करें। इस मौके पर उपनिरीक्षक राजेश पांडेय, निवर्तमान प्रधान प्रतिनिधि नाथूराम सहित अन्य पुलिस स्टाॅफ एवं ग्रामीण मौजूद रहे। (संवाद)

बिवांर। थानाक्षेत्र के सायर गांव में बीते शनिवार को चोर ने एक बाइक चुराकर दूसरी चोरी की हुई बाइक उसके स्थान पर छोड़ दी। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर जांच की मांग की है। गांव निवासी राकेश कुशवाहा ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि शनिवार दोपहर लगभग दो बजे उसका भाई पवन मोबाइल ठीक कराने गांव के बस स्टैंड गया था। भाई दुकान के सामने बाइक ख़ड़ी कर दुकान के अंदर चला गया और संयोग से बाइक की चाभी दुकान के काउंटर पर रख दी। इस दौरान पहले से घात लगाए खड़े चोर ने मौका पाते ही चाभी उठाकर बाइक ले उड़ा और उसकी बाइक के स्थान पर दूसरी चोरी की बाइक खड़ी कर गया है। बाइक के बारे में जानकारी करने पर पता चला कि यह बाइक बांदा से चोरी हुई थी। हलका इंचार्ज विजय बहादुर ने बताया कि चोर की लोकेशन ट्रेस हुई है। तलाश की जा रही है। (संवाद)