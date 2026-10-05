Hamirpur News: आयुष्मान आरोग्य मंदिर से चोरी

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सोमवार सुबह टीकाकरण के लिए केंद्र पहुंची एएनएम सुनीता भदौरिया ने ताला टूटा देखा। अंदर जाने पर लोहे की अलमारी और दीवारों में लगी फर्नीचर की अलमारी टूटी मिलीं। चोर सीलिंग फैन, अलमारी में रखा लैपटॉप तथा गर्भवती महिलाओं की लंबाई और वजन मापने वाली मशीन चोरी कर ले गए। एएनएम ने बताया कि आरोग्य मंदिर में काफी दिनों से ताला लगा हुआ है और यहां कोई सीएचओ तैनात नहीं है। एएनएम ने बताया कि घटना की सूचना सीएचसी प्रभारी मुस्करा डॉ. ब्रजेंद्र राजपूत और थाना प्रभारी बिवांर को दी गई है। थाना प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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बिवांर (हमीरपुर)। थानाक्षेत्र के बांधुर बुजुर्ग गांव स्थिति आयुष्मान आरोग्य मंदिर का रविवार रात चोरों ने ताला तोड़कर लैपटॉप समेत अन्य सामान चुरा लिया।