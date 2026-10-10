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Hamirpur News: पीएमश्री स्कूलों के छात्रों को दी जाएगी लर्निंग किट

Sat, 10 Oct 2026 11:23 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:23 PM IST
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Students of PM SHRI schools will be provided with learning kits.
महोबा। पीएमश्री स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा एक से पांच तक के बच्चों को लर्निंग किट व डायरी दी जाएगी। इसमें ड्राइंग शीट, वर्कशीट, गतिविधि सामग्री और अन्य उपयोगी वस्तुएं होंगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने निर्देश दिए हैं।
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पीएमश्री विद्यालयों में छात्रों के लिए कक्षा-शिक्षण को अधिक प्रभावी और सीखने के तरीके को अधिक उपयोगी बनाया जा रहा है। योजना के तहत कक्षा एक से पांच तक के लिए निपुण लक्ष्य पोस्टर, तालिका पोस्टर, शिक्षण-अधिगम से संबंधित आईईसी सामग्री व साप्ताहिक आकलन ट्रैकर की व्यवस्था की जाएगी।
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इसके साथ शिक्षकों को विषय और पाठ्य बिंदुओं के अनुरूप टीएलएम बनाने व प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यह लर्निंग किट बच्चों को अभ्यास करने, अवधारणाओं को समझने और सीखने के विविध अवसर उपलब्ध कराने में सहायक बनेगी। टीएलएम के लिए कार्ड बोर्ड, चार्ट पेपर, स्केच पेन, पेपर एडहेसिव, अबेकस, ग्लोब, भारत व विश्व के मानचित्र, कठपुतलियां, परिवहन और पशु-पक्षियों के चार्ट समेत विभिन्न उपयोगी सामग्री की व्यवस्था की जाएगी।
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