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Hamirpur News: सोनू बने नगर अध्यक्ष, आलोक महामंत्री

Sat, 17 Oct 2026 11:22 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:22 PM IST
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Sonu becomes city president, Alok becomes general secretary
भरुआ सुमेरपुर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष एवं आबकारी व मद्य निषेध मंत्री नितिन अग्रवाल की संस्तुति पर जिलाध्यक्ष विवेक गुप्ता ने सुमेरपुर नगर कार्यकारिणी का विस्तार किया है। सोनू गुप्ता को नगर अध्यक्ष मनोनीत किया है।
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आलोक प्रजापति को महामंत्री, अरुण कुमार सिंह को कोषाध्यक्ष, रजनीश गुप्ता को वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रयांक सैनी, अनुराग गुप्ता व अंकित अग्निहोत्री को उपाध्यक्ष बनाया गया है। दीपक कुमार को सह संगठन मंत्री, अजय सिंह को नगर मंत्री और अभिषेक अग्निहोत्री (लकी) को मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहां पर हिरदेश मिश्रा, अवधेश गुप्ता, राधाकृष्ण ओमर, संतोष सचान, आनंद अग्रवाल, राकेश साहू, शरद गुप्ता, रमाकांत तिवारी आदि मौजूद रहे।
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