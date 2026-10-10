Hamirpur News: भाई ने नहीं दिया मोबाइल तो बहन ने लगा लिया फंदा

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मोहल्ला शेखूनगर निवासी अंजलि (16) इंटर कॉलेज में कक्षा 11वीं की छात्रा थी। वह बड़े भाई अनमोल व दादा जगत अनुरागी के साथ रहती थी। माता-पिता दिल्ली में रहकर मेहनत-मजदूरी करते हैं। रात करीब 10 बजे मोबाइल फोन न देने पर अंजलि का भाई से विवाद हो गया। इसके बाद वह कमरे में चली गई और फंदा लगा लिया। दादा जगत अनुरागी ने बताया कि रात को मोबाइल चलाने को लेकर भाई-बहन में विवाद हो गया था।अंजलि पढ़ाई का काम फोन पर कर रही थी। वह फोन भाई को नहीं दे रही थी। भाई के फोन लेने पर अंजलि कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब वह कमरे में गए तो अंदर से कुंडी बंद थी। आवाज लगाने पर कोई आहट नहीं मिली। तब पुलिस को सूचना दी। दरवाजा तोड़ने पर अंजलि फंदे पर लटकी मिली। कोतवाली प्रभारी बीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि घटना की जांच कराई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।