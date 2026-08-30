Hamirpur News: भाई बहनों को लाठी-डंडों से पीटा, छह पर प्राथमिकी
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:04 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:04 AM IST
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हमीरपुर। नगर कोतवाली क्षेत्र के कलौलीतीर में घर के बाहर दोस्तों का इंतजार कर रहे युवक और उसकी बहनों को लाठी-डंडों से पीटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गांव कलौलीतीर निवासी शुभम पुत्र शिवशंकर ने पुलिस को दी सूचना में बताया कि 28 अगस्त की रात करीब आठ बजे वह घर के बाहर अपने मित्र चेतन और सतेन्द्र के आने का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान आलोक यादव, राहुल यादव, अभिषेक यादव पुत्रगण अनिरुद्ध यादव, अतर यादव पुत्र जयराम यादव, विपिन उर्फ बड़े यादव पुत्र बबलू यादव और अजय उर्फ बल्लू पुत्र अमर सिंह यादव वहां पहुंच गए। आरोप है कि सभी ने शुभम और उसके मित्रों को लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर शुभम की बहनें अर्चना और श्वेता बीच-बचाव करने पहुंचीं तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। घटना में दोनों बहनों को चोटें आईं। पुलिस ने शुभम की शिकायत पर धारा 191(2), 115(2), 352 और 351(3) बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। कोतवाल राम आसरे सरोज का कहना है कि कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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गांव कलौलीतीर निवासी शुभम पुत्र शिवशंकर ने पुलिस को दी सूचना में बताया कि 28 अगस्त की रात करीब आठ बजे वह घर के बाहर अपने मित्र चेतन और सतेन्द्र के आने का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान आलोक यादव, राहुल यादव, अभिषेक यादव पुत्रगण अनिरुद्ध यादव, अतर यादव पुत्र जयराम यादव, विपिन उर्फ बड़े यादव पुत्र बबलू यादव और अजय उर्फ बल्लू पुत्र अमर सिंह यादव वहां पहुंच गए। आरोप है कि सभी ने शुभम और उसके मित्रों को लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर शुभम की बहनें अर्चना और श्वेता बीच-बचाव करने पहुंचीं तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। घटना में दोनों बहनों को चोटें आईं। पुलिस ने शुभम की शिकायत पर धारा 191(2), 115(2), 352 और 351(3) बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। कोतवाल राम आसरे सरोज का कहना है कि कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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