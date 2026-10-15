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Hamirpur News: कॅरिअर मेले में बताए भविष्य संवारने के विकल्प

Thu, 15 Oct 2026 12:48 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:48 AM IST
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Options for shaping the future outlined at the career fair.
हमीरपुर। मिशन शक्ति फेज-6 के तहत बुधवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज (जीजीआईसी) में कॅरिअर गाइडेंस मेला आयोजित किया गया। जिलाधिकारी अशोक कुमार ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने छात्राओं को अपनी रुचि के अनुसार कॅरिअर चुनने और लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया।
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मेले में छात्राओं ने इंजीनियरिंग, मेडिकल, शेफ और ब्यूटीशियन सहित विभिन्न क्षेत्रों में कॅरिअर की संभावनाओं से जुड़े स्टॉल लगाए। डीएम ने कहा कि मेले का उद्देश्य छात्राओं को भविष्य में कॅरिअर चुनने और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देना है। छात्राओं को उनकी जरूरत के अनुसार आगे भी कॅरिअर संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
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जिलाधिकारी ने कहा कि मिशन शक्ति के तहत महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
छात्राएं शिक्षा के माध्यम से अपने लक्ष्य निर्धारित करें और नियमित अध्ययन के साथ आगे बढ़ें। कार्यक्रम में छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
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कार्यक्रम में सीएमओ डॉ. अलका शुक्ला, जिला सूचना अधिकारी सतीश कुमार, प्रधानाचार्या सरस्वती देवी सहित शिक्षक-शिक्षिकाएं माैजूद रहीं। (संवाद)
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