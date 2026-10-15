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Hamirpur News: आज रात तक आएगी एक रैक और डीएपी

Thu, 15 Oct 2026 12:52 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:52 AM IST
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A rake of DAP will arrive by tonight.
हमीरपुर। रबी सीजन के के अंतर्गत जनपद में अब तक 2,245 एमटी यूरिया एवं 2,607 एमटी डीएपी का वितरण किया जा चुका है। मौजूदा में निजी एवं सहकारी उर्वरक केंद्रों पर 14,345 एमटी यूरिया एवं 7,464 एमटी डीएपी उपलब्ध है। जिला कृषि अधिकारी डॉ. हरिशंकर ने बताया कि इसके साथ ही 600 एमटी डीएपी का आवंटन प्रयागराज से हुआ था। इसका प्रेषण सहकारिता के बिक्री केंद्रों पर कर दिया गया है। गुरुवार की सुबह से नियमानुसार वितरण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं बृहस्पतिवार रात तक 1,290 एमटी (एक रैक) डीएपी तथा 2,200 एमटी कृभको डीएपी रैक पॉइंट पर प्राप्त होने की संभावना है। (संवाद)
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