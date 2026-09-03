Hamirpur News: स्टेडियम में मवेशी बांधने वाले पशुपालकों को नोटिस

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पौथिया में युवाओं को खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरदार पटेल के नाम से ग्रामीण स्टेडियम बनाया गया था। देखरेख के अभाव में स्टेडियम बदहाल हो गया था। कुछ पशुपालकों ने परिसर को मवेशी बांधने का स्थान बना लिया था। इससे स्टेडियम के अंदर और बाहर गंदगी का अंबार लगा था। अमर उजाला ने स्टेडियम की बदहाली को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर का संज्ञान लेकर बीडीओ स्वेता त्रिपाठी ने ग्राम पंचायत सचिव सोनाली सचान को स्टेडियम की साफ-सफाई कराने के निर्देश दिए थे। सफाई कर्मियों ने परिसर के अंदर और बाहर सफाई कराकर चूना आदि डलवाया गया। बीडीओ ने उच्चाधिकारियों को कार्रवाई से अवगत कराया है।स्टेडियम के विकास का इंतजारग्रामीणों का कहना है कि केवल सफाई से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। स्टेडियम में खेलकूद की सुविधाएं और आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं होने से गांव के युवाओं को अभ्यास का समुचित अवसर नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने सदर विधायक से स्टेडियम की नियमित देखरेख कराने के साथ ही खेल सामग्री उपलब्ध कराकर इसका समुचित विकास कराने की मांग की है।