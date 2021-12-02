Hamirpur News: सब्जी ठेला से टकराया बाइक सवार, दोनों रेफर
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:01 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:01 AM IST
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पौथिया। ललपुरा थानाक्षेत्र के पौथिया गांव निवासी रामप्रसाद बीती रविवार रात करीब साढ़े आठ बजे सहुरापुर गांव से सब्जी बेचकर गांव आ रहा था, तभी राठ हाईवे पर हरिश्चंद्र के तालाब के पास सहुरापुर गांव निवासी बाइक सवार विवेक सब्जी के ठेला में जा भिड़ा। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से दोनों को जिला अस्पताल भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को गंभीर हालत में कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। (संवाद)
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