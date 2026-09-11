Hamirpur News: घर में सो रहे अधेड़ की गला रेतकर हत्या

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ठाकुरदास के बड़े बेटे इंदल अहिरवार (38) ने बताया कि वह अमावस्या पर्व पर मां और दो बेटियों के साथ चित्रकूट कामतानाथ दर्शन करने गए थे। रात करीब 12 बजे पत्नी राधा ने फोन पर सूचना दी कि पिता की हत्या कर दी गई है। खबर सुनते ही वह घर लौट आए। घटना के समय घर में राधा, दो बेटियां रेखा (8) व अनीता (7) और छोटा बेटा नरेश (20) था। बताया कि पिता मजदूरी करते थे जिनके नाम पर चार बीघा भूमि है। पिता रात्रि में घर के बाहर बने कमरे में अकेले ही सोते थे और कमरे का दरवाजा खुला रहता था।पड़ोसी दाताराम ने बताया कि गुरुवार रात्रि करीब 12 बजे के आसपास उन्हें शोर सुनाई दिया। बाहर निकल कर देखा तो ठाकुरदास के घर चीख पुकार मची थी। ठाकुरदास कमरे में चारपाई पर खून से लथपथ पड़े थे। मृतक के अविवाहित छोटे बेटे नरेश ने बताया कि पिता को अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से गला काट कर मार दिया है। गांव के पूर्व प्रधान मुन्ना ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ माैके पर पहुंचे। बाद में सीओ राजीव प्रताप सिंह, एएसपी अरविंद कुमार वर्मा भी पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना कर परिजन से जानकारी ली।एएसपी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि पुलिस गहनता से जांच कर रही है। हत्या के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इंदल की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के गले में ब्लेड मारने जैसे चोट के निशान होने के साथ ही भारी वस्तु से गले पर हमला करने के कारण अधिक रक्त बहने से मौत की बात सामने आई है।