फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Man sentenced to three years in prison for molesting a minor

Hamirpur News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को तीन साल की सजा

Fri, 18 Sep 2026 11:57 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
Man sentenced to three years in prison for molesting a minor
लोगो == अदालत से ==
विज्ञापन

पॉक्सो कोर्ट ने लगाया 10 हजार रुपये का अर्थदंड
मझगवां थाने में वर्ष 2022 में दर्ज हुई थी प्राथमिकी

संवाद न्यूज

हमीरपुर। नाबालिग से छेड़खानी के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मझगवां थाना क्षेत्र के कुल्हैंड़ा गांव निवासी लक्ष्मण अनुरागी के खिलाफ छह मई 2022 को धारा 354 भादंसं और धारा आठ पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियोजन के अनुसार, घटना के समय करीब 17 वर्षीय पीड़िता खेत से चारा लेकर लौट रही थी। आरोप था कि लक्ष्मण ने रास्ते में उसका हाथ पकड़कर गलत नीयत से छेड़खानी की। पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी।
विज्ञापन

मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अभियोजन विभाग से समन्वय कर मामले की प्रभावी पैरवी की गई और गवाहों के बयान कराए गए। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विशेष पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने 18 सितंबर 2026 को लक्ष्मण अनुरागी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed