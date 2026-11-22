Hamirpur News: ई-रिक्शा की टक्कर से मजदूर की मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:45 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:45 PM IST
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भरुआ सुमेरपुर (हमीरपुर)। पड़ोसी गांव में मजदूरी कर पैदल घर लौट रहे मजदूर को तेज रफ्तार ई-रिक्शा ने टक्कर मार दी। हादसे में सीने में गंभीर चोट लगने से वह बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। सूचना पर पहुंचे परिजन उसे सदर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
सिमनौड़ी गांव निवासी रामप्रकाश वर्मा (40) रविवार को पड़ोसी गांव देवगांव में मजदूरी के बाद पैदल अपने घर जा रहा था। सिमनौड़ी और देवगांव के बीच तेज रफ्तार ई-रिक्शा ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में उसके सीने में गंभीर चोट आई और वह बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। साथी मजदूरों ने घटना की सूचना परिजनों को दी। बड़ा भाई ओमप्रकाश मौके पर पहुंचा और निजी वाहन से उसे सदर अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
मृतक तीन भाइयों में सबसे छोटा और अविवाहित था। वह मजदूरी करके भरण-पोषण करता था। पत्योरा पुलिस चौकी प्रभारी निशांत दुबे ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की भाभी लक्ष्मी देवी ने बताया कि रामप्रकाश की मौत सड़क हादसे में हुई है।
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सिमनौड़ी गांव निवासी रामप्रकाश वर्मा (40) रविवार को पड़ोसी गांव देवगांव में मजदूरी के बाद पैदल अपने घर जा रहा था। सिमनौड़ी और देवगांव के बीच तेज रफ्तार ई-रिक्शा ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में उसके सीने में गंभीर चोट आई और वह बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। साथी मजदूरों ने घटना की सूचना परिजनों को दी। बड़ा भाई ओमप्रकाश मौके पर पहुंचा और निजी वाहन से उसे सदर अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
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मृतक तीन भाइयों में सबसे छोटा और अविवाहित था। वह मजदूरी करके भरण-पोषण करता था। पत्योरा पुलिस चौकी प्रभारी निशांत दुबे ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की भाभी लक्ष्मी देवी ने बताया कि रामप्रकाश की मौत सड़क हादसे में हुई है।
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