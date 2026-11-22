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सिमनौड़ी गांव निवासी रामप्रकाश वर्मा (40) रविवार को पड़ोसी गांव देवगांव में मजदूरी के बाद पैदल अपने घर जा रहा था। सिमनौड़ी और देवगांव के बीच तेज रफ्तार ई-रिक्शा ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में उसके सीने में गंभीर चोट आई और वह बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। साथी मजदूरों ने घटना की सूचना परिजनों को दी। बड़ा भाई ओमप्रकाश मौके पर पहुंचा और निजी वाहन से उसे सदर अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।मृतक तीन भाइयों में सबसे छोटा और अविवाहित था। वह मजदूरी करके भरण-पोषण करता था। पत्योरा पुलिस चौकी प्रभारी निशांत दुबे ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की भाभी लक्ष्मी देवी ने बताया कि रामप्रकाश की मौत सड़क हादसे में हुई है।