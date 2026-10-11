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Hamirpur News: पूर्व राज्यमंत्री अच्छेलाल सैकड़ों समर्थकों के साथ सपा में शामिल

Sun, 11 Oct 2026 11:32 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:32 PM IST
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Former Minister of State Achhelal joins SP along with hundreds of supporters.
फोटो11एचएएमपी 26- दर्जा प्राप्त पूर्व राज्यमंत्री का स्वागत करते सपा जिलाध्यक्ष व अन्य। संवाद
हमीरपुर। बसपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे अच्छेलाल निषाद ने रविवार को सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। सउन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में भाजपा की हार तय है। सभी मिलकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वह अपने समाज को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे।
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पार्टी कार्यालय में लोकनायक जयप्रकाश नारायण और महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई गई। जिलाध्यक्ष इदरीश खान, हरनारायण निषाद, अवधेश बहादुर सिंह, मिस्बाहुल हसन उर्फ लाला प्रधान, युगांक मिश्रा, राघवेंद्र यादव लकी, सैयद उमर, रिजवान खान, मैयाराम श्रीवास, राजेश श्रीवास सहित पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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भतीजे के मोह में हुए थे भाजपा में शामिल
अच्छेलाल निषाद मूलरूप से बांदा के तिंदवारी के रहने वाले है। उन्होंने बताया कि वह 1991 से 2017 तक बसपा के लिए काम करते रहे। वर्ष 2017 में वह भतीजे जो इस समय जलशक्ति विभाग के राज्यमंत्री है उनके मोह में भाजपा में शामिल हुए थे।
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