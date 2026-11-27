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सीएचसी के चिकित्साधिकारी डॉ. अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि अमर सिंह यादव को परिजन मृत अवस्था में अस्पताल लेकर आए थे। इसके बाद शव को जिला अस्पताल हमीरपुर ले जाया गया। बृहस्पतिवार दोपहर दो चिकित्सकों के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया।वन क्षेत्राधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अमर सिंह यादव मूलरूप से कुरारा थाना क्षेत्र के मिश्रीपुर गांव के रहने वाले थे। वह वर्ष 2003 में वन विभाग में भर्ती हुए थे। वर्ष 2011 में वन रक्षक बने और 2022 में पदोन्नति पाकर वन दरोगा हुए। वर्ष 2024 में हमीरपुर रेंज से सरीला रेंज आए थे। वह जलालपुर शाखा में तैनात थे।मृतक के परिवार में पत्नी अर्चना यादव, पुत्र यश यादव और पुत्री संचल यादव हैं। दोनों बच्चे अविवाहित हैं। निधन की सूचना पर डीएफओ अरविंद कुमार हमीरपुर स्थित गौरा देवी आवास पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी।बृहस्पतिवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान वन क्षेत्राधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव, उपवन क्षेत्राधिकारी सुरजीत कुमार सिंह समेत विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे।