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जनपदवासी सेंटर के मोबाइल/लैंडलाइन नंबर 05282-221047 अथवा टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं। सेंटर पर 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवाओं तथा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की अर्हक तिथियों पर 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं के मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, नाम की जांच, नाम हटाने, विवरण में संशोधन, मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने और खो जाने पर आवश्यक प्रक्रिया तथा वोटर कार्ड की डिलीवरी संबंधी जानकारी दी जाएगी।इसके अतिरिक्त नागरिकों को अपने बीएलओ, मतदान केंद्र, मतदाता पंजीकरण से संबंधित आवेदन की स्थिति तथा निर्वाचन संबंधी शिकायतों और सुझावों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने जनपदवासियों से अपील की है कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अंतर्गत स्वयं और अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम मतदाता सूची में अवश्य जांच लें।