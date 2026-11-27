Hamirpur News: बांदा के राधेश्याम ने उन्नाव के दिलीप पहलवान को किया चित
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:59 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:59 AM IST
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मौदहा (हमीरपुर)। सिसोलर स्थित महाराजा बाबा आश्रम में बृहस्पतिवार को विराट दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें कई जिलों के पहलवानों ने दांव-पेंच के साथ दमखम दिखाया। बांदा के मिरगहनी के राधेश्याम पहलवान ने उन्नाव के दिलीप को चित कर दिया।
आगरा के धर्मवीर और राठ के छोटू, गोरखपुर के मदन और पपरेंदा के छोटू, रविकरण और भालकर, लकी और समर के बीच मुकाबला बराबरी पर रहा। रीशू और कल्लू के बीच भी कांटे की टक्कर हुई। आखिर में दोनों पहलवान बराबरी पर रहे। वहीं भूपवी ने हरियाणा के निर्मल पहलवान को हराकर जीत दर्ज की। सागर और फतेहपुर के हिमांशु पहलवान के बीच कुश्ती बराबर रही। विशाल ने आगरा के ललित को पटकनी दी। मथुरा के नरेश और फिरोजाबाद के हवलदार पहलवान के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा। ग्राम प्रधान विजय शंकर प्रजापति ने कहा कि विराट दंगल का आयोजन क्षेत्र की पारंपरिक कुश्ती कला और ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है।
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आगरा के धर्मवीर और राठ के छोटू, गोरखपुर के मदन और पपरेंदा के छोटू, रविकरण और भालकर, लकी और समर के बीच मुकाबला बराबरी पर रहा। रीशू और कल्लू के बीच भी कांटे की टक्कर हुई। आखिर में दोनों पहलवान बराबरी पर रहे। वहीं भूपवी ने हरियाणा के निर्मल पहलवान को हराकर जीत दर्ज की। सागर और फतेहपुर के हिमांशु पहलवान के बीच कुश्ती बराबर रही। विशाल ने आगरा के ललित को पटकनी दी। मथुरा के नरेश और फिरोजाबाद के हवलदार पहलवान के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा। ग्राम प्रधान विजय शंकर प्रजापति ने कहा कि विराट दंगल का आयोजन क्षेत्र की पारंपरिक कुश्ती कला और ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है।
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