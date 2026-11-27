विज्ञापन

आगरा के धर्मवीर और राठ के छोटू, गोरखपुर के मदन और पपरेंदा के छोटू, रविकरण और भालकर, लकी और समर के बीच मुकाबला बराबरी पर रहा। रीशू और कल्लू के बीच भी कांटे की टक्कर हुई। आखिर में दोनों पहलवान बराबरी पर रहे। वहीं भूपवी ने हरियाणा के निर्मल पहलवान को हराकर जीत दर्ज की। सागर और फतेहपुर के हिमांशु पहलवान के बीच कुश्ती बराबर रही। विशाल ने आगरा के ललित को पटकनी दी। मथुरा के नरेश और फिरोजाबाद के हवलदार पहलवान के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा। ग्राम प्रधान विजय शंकर प्रजापति ने कहा कि विराट दंगल का आयोजन क्षेत्र की पारंपरिक कुश्ती कला और ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है।