Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Five years of rigorous imprisonment for the person convicted of attempted murder

Hamirpur News: हत्या के प्रयास में दोषी को पांच वर्ष का कठोर कारावास

Sat, 07 Nov 2026 01:03 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:03 AM IST
विज्ञापन
Five years of rigorous imprisonment for the person convicted of attempted murder
- अदालत ने दो हजार रुपये का लगाया अर्थदंड
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

हमीरपुर। मवेशियों को सरकारी हैंडपंप में पानी पिलाने गए अधेड़ को लाठी से हमला कर मरणासन्न करने के आठ साल पुराने मामले में अदालत ने फैसला सुनाया। जिला सत्र न्यायाधीश रामप्यारे की अदालत ने दोषी रामऔतार को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


जरिया थानाक्षेत्र के बरगवां निवासी पीड़ित खुमान सिंह ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया था कि सात जनवरी 2018 की सुबह साढ़े पांच बजे वह मवेशियों को सरकारी हैंडपंप में पानी पिला रहा था। तभी पीछे से दोषी रामऔतार ने लाठी से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजन उसे सीएचसी राठ ले गए, जहां से उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया था। शिकायत के आधार पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना की और हत्या के प्रयास की धारा को बढ़ाते हुए आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था।
विज्ञापन

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने शुक्रवार को दोषी को सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed