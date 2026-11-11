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Hamirpur News: हंगामा व पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ में प्राथमिकी

Wed, 11 Nov 2026 11:36 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:36 PM IST
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FIR registered over the commotion and the vandalism of police vehicles
मुस्करा (हमीरपुर)। मुस्करा कस्बे में बालिका का शव मिलने के बाद हुए बवाल के मामले में थाने के एसआई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि आक्रोशित भीड़ ने पुलिस के चार सरकारी वाहनों में तोड़-फोड़ कर शीशे तोड़ दिए।
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मुस्करा थाने के उपनिरीक्षक पवन कुमार सिंह ने बताया कि एक नवंबर को दूरभाष पर छोटी बच्ची का शव बरामद होने की सूचना मिली थी। शांति व्यवस्था के लिए सीओ राठ सहित अन्य थानों की पुलिस फोर्स और यूपी 112 की टीम मौजूद थी। इसी दौरान रात करीब 10 बजे गहरौली रोड नई बस्ती में घटना से उग्र लोगों ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर आरोप लगाते हुए वहां सरकारी पुलिस वाहनों में तोड़-फोड़ की थी। थाना राठ के दो, थाना बिवांर की एक और यूपी 112 टीम की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपनिरीक्षक स्वदेश कुमार सिंह को विवेचना सौंपी गई है।
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