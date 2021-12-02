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Hamirpur News: फायरिंग में पिता-पुत्रों समेत पांच पर प्राथमिकी

Tue, 20 Oct 2026 12:59 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:59 AM IST
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FIR against five people including father and sons in firing case
मौदहा (हमीरपुर)। कोतवाली क्षेत्र के परछा गांव में रविवार शाम पुरानी रंजिश को लेकर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने पिता-पुत्रों समेत पांच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़ित के शिकायती पत्र पर पुलिस ने जानलेवा हमले समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है।
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परछा गांव निवासी जियाउद्दीन उर्फ बच्चा ने पुलिस को शिकायती पत्र दिए। उन्होंने बताया कि रविवार शाम करीब पौने छह बजे वह मौदहा जाने के लिए गांव के टैक्सी स्टैंड पर खड़े थे। गांव के सुम्मा, उसके बेटे सद्दाम व अरवाज, खुर्शीद और बच्चा अवैध तमंचे लेकर आए। पुरानी रंजिश में गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। सुम्मा ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। पीड़ित ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। शोर सुनकर ग्रामीणों के जुटने पर आरोपी जान-माल की धमकी देते हुए भाग गए। सीओ राजकुमार पांडेय ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच की जा रही है।
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