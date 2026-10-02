Hamirpur News: किसानों की मेहनत पर फिरा पानी, प्रशासन सर्वे में अटका

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जिले में अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों के व्यक्तिगत क्षति के 37,716 दावे प्राप्त हुए हैं। इनमें से 22,000 दावों का सर्वे पूरा किया जा चुका है। शेष दावों का सर्वे आगामी पांच से छह दिनों में पूर्ण किए जाने का दावा कृषि विभाग कर रहा है। अभी भी हजारों की संख्या में किसान सर्वे का इंतजार कर रहे हैं। फसलों की बर्बादी देखकर किसानों के चेहरों में मायूसी छाई है।कृषि विभाग के अनुसार जिले में लगभग 1.92 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलें बोई गई हैं। इनमें 1.45 लाख हेक्टेयर में तिल, मूंग, उड़द और मूंगफली की फसलें किसानों ने बोई थीं। इनमें तिल 95,590 हेक्टेयर, मूंग 11,487 हेक्टेयर, उड़द 8,010 हेक्टेयर और मूंगफली 32,814 हेक्टेयर में बोई थी।किसानों के मुताबिक फसलें खेतों में कटी व पकी खड़ी थीं। मड़ाई कर अनाज घर लाने की तैयारी में थे। बारिश से कटी फसल की ढेरियां भीग गईं। भीगी फसल के दाने काले पड़ गए हैं। किसानों ने खाद, बीज, सिंचाई और मजदूरी पर काफी रुपये खर्च किया था। अब इन फसलों से लागत तो दूर मजदूरी तक निकलना मुश्किल है।फोटो 02 एचएएमपी। 05 दिनेश तिवारी।बाढ़ में 20 बीघा तिल की फसल बर्बादबीते दिनों श्यामनाला व बिछुही नाला में आई बाढ़ से 20 बीघा तिल की फसल पूरी नष्ट हो गई है। इससे करीब दो लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। लेखपाल सर्वे कर ले गया है लेकिन क्षतिपूर्ति अभी तक नहीं आई है। - दिनेश तिवारी, इचौली।फोटो 02 एचएएमपी। 06 आशीष निगम।तीन लाख से अधिक का नुकसान35 बीघा में तिल की फसल बोई थी जो बाढ़ व अतिवृष्टि से खराब हो गई है। एक दाना भी घर आने की उम्मीद नहीं बची है। करीब तीन लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। क्षतिपूर्ति के नाम पर लीपापोती हो रही है। -आशीष निगम, न्यूरिया।वर्जन:अब तक 37 हजार से अधिक दावे प्राप्त हुए हैं। इनमें 22 हजार दावों का सर्वे कार्य पूरा किया जा चुका है। शेष दावों का सर्वे अगले सप्ताह तक पूरा कर लिया जाएगा। सबसे अधिक तिल की फसल प्रभावित हुई है। -डॉ. प्रमोद कुमार, उपनिदेशक कृषि।अवकाश के चलते रिपोर्ट नहीं आ सकी है। अभी फसल बीमा कंपनी का सर्वे कार्य पूरा नहीं हो सका है। जल्द ही सर्वे कार्य पूरा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। - राकेश कुमार, एडीएम वित्त एवं राजस्व।