फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Woman who jumped into a well forgot the pain out of fear of death... kept swimming for four hours.

Hamirpur News: कुएं में कूदी महिला माैत के डर से दर्द भूली... चार घंटे तैरती रही

Fri, 02 Oct 2026 11:36 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:36 PM IST
विज्ञापन
Woman who jumped into a well forgot the pain out of fear of death... kept swimming for four hours.
फोटो 02 एचएएमपी 08 राठ में महिला को कुंए से बाहर निकालते मुबीन अहमद। संवाद - फोटो : 1
राठ। सीने में असहनीय दर्द से परेशान महिला शुक्रवार तड़के मायके में घर के बाहर जान देने के लिए करीब 35 फीट तक पानी भरे कुएं में कूद गई लेकिन वह सीने का दर्द भूलकर माैत के डर से करीब चार घंटे तक कुएं में तैरती रही। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब साढ़े तीन घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर महिला को सकुशल बाहर निकाला।
विज्ञापन

नगर के अतरौलिया मोहल्ला निवासी राजबहादुर कुशवाहा ने बताया कि 45 वर्षीय बेटी शीला की ससुराल महोबा में है। वह काफी समय से सीने में दर्द से परेशान है। इलाज के लिए करीब एक पखवाड़े पहले मायके आई थी। शुक्रवार तड़के करीब चार बजे तेज दर्द से परेशान होकर शीला घर के बाहर 55 फीट गहरे कुएं में 35 फीट तक भरे पानी में कूद गई और वह माैत के डर से अपना दर्द भूलकर कुएं में तैरती रही।
विज्ञापन

कुछ देर बाद परिजन को जानकारी हुई तो शीला को कुएं में तैरती देखा। परिजन, पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने उन्हें बाहर आने के लिए समझाया लेकिन वह कुएं से निकलने के लिए तैयार नहीं हुई। परिजन ने रस्सी डालकर बाहर निकालने का प्रयास भी किया गया लेकिन सफलता नहीं मिली।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी मिलने पर पुलिस, नगर पालिका और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आपदा राहत टीम के मुबीन अहमद ने कुएं में उतरकर महिला को बाहर निकाला।

इसके बाद उसे सीएचसी पहुंचाया गया। शीला की एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है। कोतवाली प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि महिला बीमारी के चलते तनाव में थी। इसलिए जान देने के लिए कुएं में कूद गई थी। उसे सकुशल बाहर निकालकर समझाया गया है। अब वह ठीक है।

फोटो 02 एचएएमपी 08 राठ में महिला को कुंए से बाहर निकालते मुबीन अहमद। संवाद

फोटो 02 एचएएमपी 08 राठ में महिला को कुंए से बाहर निकालते मुबीन अहमद। संवाद- फोटो : 1

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed