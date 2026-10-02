Hamirpur News: कुएं में कूदी महिला माैत के डर से दर्द भूली... चार घंटे तैरती रही

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नगर के अतरौलिया मोहल्ला निवासी राजबहादुर कुशवाहा ने बताया कि 45 वर्षीय बेटी शीला की ससुराल महोबा में है। वह काफी समय से सीने में दर्द से परेशान है। इलाज के लिए करीब एक पखवाड़े पहले मायके आई थी। शुक्रवार तड़के करीब चार बजे तेज दर्द से परेशान होकर शीला घर के बाहर 55 फीट गहरे कुएं में 35 फीट तक भरे पानी में कूद गई और वह माैत के डर से अपना दर्द भूलकर कुएं में तैरती रही।कुछ देर बाद परिजन को जानकारी हुई तो शीला को कुएं में तैरती देखा। परिजन, पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने उन्हें बाहर आने के लिए समझाया लेकिन वह कुएं से निकलने के लिए तैयार नहीं हुई। परिजन ने रस्सी डालकर बाहर निकालने का प्रयास भी किया गया लेकिन सफलता नहीं मिली।इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी मिलने पर पुलिस, नगर पालिका और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आपदा राहत टीम के मुबीन अहमद ने कुएं में उतरकर महिला को बाहर निकाला।इसके बाद उसे सीएचसी पहुंचाया गया। शीला की एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है। कोतवाली प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि महिला बीमारी के चलते तनाव में थी। इसलिए जान देने के लिए कुएं में कूद गई थी। उसे सकुशल बाहर निकालकर समझाया गया है। अब वह ठीक है।