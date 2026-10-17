Hamirpur News: जिला अस्पताल का शुरू होगा आईसीयू, सर्जन की होगी तैनाती

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चित्रकूट धाम मंडल बांदा के मंडलायुक्त अजीत कुमार ने शनिवार को पुरुष व महिला अस्पतालों का निरीक्षण कर दवाओं की उपलब्धता, साफ-सफाई सहित अन्य व्यवस्थाएं परखीं। साथ ही आईसीयू वार्ड शुरू कराए जाने के लिए समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने मरीजों को बेवजह रेफर न करने और बाहर की दवाएं न लिखने की सख्त हिदायत दी। कहा कि जिला अस्पताल का आईसीयू वार्ड जल्द संचालित कराए जाने की कवायद की जा रही है। डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए शासन को लगातार पत्राचार किया जा रहा है।जनरल सर्जन की तैनाती के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बच्चों में निकल रहे डेंगू के मामलों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। यहां पर सीएमएस जिला अस्पताल डॉ. आरएस प्रजापति, सीएमएस महिला डॉ. राजीव शाक्य सहित सभी चिकित्सक व कर्मचारी मौजूद रहे।