Hamirpur News: परीक्षा फॉर्म और फीस जमा करने की बढ़ी तिथि

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परिषद ने यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 की तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा केंद्र बनाने की कागजी प्रक्रिया जारी है। जिले में 151 माध्यमिक और इंटर कॉलेज हैं। इनमें 50 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। कई स्कूलों में समय पर शुल्क और आवेदन पत्र जमा नहीं हो पाए थे जिसकी वजह से आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक महेश कुमार गुप्ता ने प्रधानाचार्यों को सभी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र और शुल्क तय तिथि तक जमा कराने को कहा है।स्कूलों में एक सितंबर तक शुल्क जमा किया जाएगा। पांच सितंबर तक सूचना ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। जानकारी की जांच और संशोधन 6 से 11 सितंबर तक होगा। फोटोयुक्त नामावली जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की गई है। प्रधानाचार्य छात्रों से शुल्क लेकर कोषागार में जमा करेंगे।