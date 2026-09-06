Hamirpur News: नाले में दिखा मगरमच्छ, इलाके में फैली खलबली
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:45 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:45 PM IST
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कुरारा (हमीरपुर)। बरसात के बीच खेतों के पास नाले में मगरमच्छ दिखाई देने से हरेहटा गांव में रविवार को खलबली मच गई। यह खबर जब गांव पहुंची तो ग्रामीण मगरमच्छ देखने के लिए दौड़ पड़े। वन विभाग को भी सूचना दी गई है।
थानाक्षेत्र के पतारा ग्राम पंचायत के मजरा हरेहटा निवासी संजय प्रजापति रविवार को खेतों की ओर गए थे। इसी दौरान उनकी नजर पानी से भरे नाले में मौजूद मगरमच्छ पर पड़ी। मगरमच्छ को देखते ही वह सहम गए और आसपास के लोगों को सूचना दी। ग्रामीणों का अनुमान है कि लगातार बारिश के कारण नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों में पानी बढ़ने से मगरमच्छ यहां तक पहुंच गया होगा। ग्रामीणों को आशंका है कि यदि मगरमच्छ नाले से आबादी की ओर पहुंच गया तो किसी अनहोनी हो सकती है। ग्रामीण महिपाल प्रजापति ने वन विभाग और संबंधित अधिकारियों से तत्काल मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ने की मांग की है।
ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है। रेंज अधिकारी से जानकारी कर रेस्क्यू के लिए टीम भेजी जाएगी। ग्रामीण मगरमच्छ देखने के चक्कर में उसके नजदीक न जाएं। -अरविंद कुमार, डीएफओ हमीरपुर
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थानाक्षेत्र के पतारा ग्राम पंचायत के मजरा हरेहटा निवासी संजय प्रजापति रविवार को खेतों की ओर गए थे। इसी दौरान उनकी नजर पानी से भरे नाले में मौजूद मगरमच्छ पर पड़ी। मगरमच्छ को देखते ही वह सहम गए और आसपास के लोगों को सूचना दी। ग्रामीणों का अनुमान है कि लगातार बारिश के कारण नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों में पानी बढ़ने से मगरमच्छ यहां तक पहुंच गया होगा। ग्रामीणों को आशंका है कि यदि मगरमच्छ नाले से आबादी की ओर पहुंच गया तो किसी अनहोनी हो सकती है। ग्रामीण महिपाल प्रजापति ने वन विभाग और संबंधित अधिकारियों से तत्काल मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ने की मांग की है।
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ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है। रेंज अधिकारी से जानकारी कर रेस्क्यू के लिए टीम भेजी जाएगी। ग्रामीण मगरमच्छ देखने के चक्कर में उसके नजदीक न जाएं। -अरविंद कुमार, डीएफओ हमीरपुर
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