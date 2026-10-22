Hamirpur News: रिमझिम इस्पात फैक्टरी में गर्म लावा से क्रेन चालक झुलसा

रिमझिम इस्पात फैक्टरी में सुबह करीब पौने बारह बजे स्क्रैप गलाते समय भट्ठी अचानक लीक हो गई। देखते ही देखते गरम लावा जमीन में बहने लगा। इसी बीच क्रेन लेकर निकले इमिलिया बाड़ा निवासी चालक रामकिशोर प्रजापति (57) उसकी लपट की चपेट में आकर झुलस गए। आसपास पड़े स्क्रैप में भी आग लग गई। चालक तत्काल फैक्टरी के क्लीनिक में भर्ती कर प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद सदर अस्पताल ले जाया गया। हाईवे पर जाम होने के कारण जिला अस्पताल पहुंचने में देर हुई। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने देखते ही कानपुर रेफर कर दिया। स्क्रैप को पानी से बुझाया गया। सीओ फायर रेहान, थानाध्यक्ष पवन कुमार पटेल ने घटना स्थल का जायजा लिया। निदेशक संजीव कुमार अग्रवाल ने बताया कि एक व्यक्ति गरम लैडर की लौ (लपट) की चपेट में आकर झुलस गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि क्रेन चालक घायल हुआ है जिसे इलाज के लिए कानपुर भेजा गया है।