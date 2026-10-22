Hamirpur News: एक बोरी पर ज्यादा गल्ला लेने पर भड़के किसान, लगाया जाम

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किसान रामजीवन, नीरज कुमार, पुष्पेंद्र शुक्ला, प्यारेलाल, रामबाबू, शीतल प्रसाद, रामपाल, ब्रजकिशोर आदि ने बताया कि मंडी में फसल बेचने पर व्यापारी पहले प्रत्येक बोरी में 600 ग्राम अतिरिक्त गल्ला लेते थे। आरोप है कि बृहस्पतिवार से 600 ग्राम के अतिरिक्त एक किलोग्राम और गल्ला देने की मांग की जाने लगी। इससे किसानों को नुकसान होने की आशंका हुई। किसानों ने इसका विरोध करते हुए मंडी गेट के सामने पनवाड़ी रोड पर जाम लगा दिया।किसानों का कहना था कि फसल की लागत और मेहनत के बाद भी यदि तौल में अतिरिक्त गल्ला लिया जाएगा तो उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। बताया कि अनाज नकद बेचते हैं लेकिन भुगतान 15 दिन से लेकर एक माह देरी से मिलता है। इसी को लेकर किसानों में नाराजगी बढ़ गई। जाम की सूचना पर पहुंची एसडीएम और तहसीलदार ने किसानों से बातचीत कर उन्हें समझाया जिसके बाद जाम खुल सका। इस दाैरान करीब आधा घंटे तक यातायात बाधित रहा। इस दाैरान मंडी सचिव राजेश कुमार, कानूनगो सुरेश कुमार यादव, क्राइम इंस्पेक्टर चंद्रशेखर पुलिस फोर्स के साथ माैजूद रहे।