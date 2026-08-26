Hamirpur News: बैंक जाने की बात कहकर निकले युवक का जंगल में पेड़ से लटका मिला शव

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कस्बे के चार थोक स्थित शीतला माता मंदिर के पास रहने वाले शमशेर उर्फ छिद्दू ने बताया कि उनके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा इंसाफ (34) मंगलवार सुबह करीब 10 बजे बैंक जाने की बात कहकर घर से निकला था। दोपहर करीब दो बजे तक फोन पर उसकी परिजन से बात हुई। उसने खुद को बैंक में बताया था। इसके बाद उसने फोन उठाना बंद कर दिया।बंडवा रोड स्थित नौरंगा डेरा के लोगों ने बताया कि इंसाफ उनके यहां आया था। कुछ देर बाद वह वहां से चला गया। उसके हाथ में रस्सी थी लेकिन लकड़ी काटने का काम करने के कारण लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बाद में चरवाहों ने सिद्ध बाबा स्थान के पास जंगल में पेड़ से इंसाफ का शव लटका देखा और ग्रामीणों को सूचना दी।परिजन ने आत्महत्या के कारणों की जानकारी होने से इन्कार किया है। पड़ोसियों के अनुसार इंसाफ ऑनलाइन गेम में रुपये लगाता था और काफी रकम हारने के बाद परेशान रहता था। वह अपने पीछे पत्नी और छह वर्षीय बेटी समेत परिवार को छोड़ गया है।थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों की तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।