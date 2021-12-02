Hamirpur News: अज्ञात महिला का शव मिला, पहचान के प्रयास

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सरीला। चिकासी थाना क्षेत्र के बड़ेरा खालसा गांव के पास शुक्रवार शाम बेतवा नदी किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए राठ भेज दिया। चिकासी थाना प्रभारी मयंक चंदेल ने बताया कि महिला की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। संवाद