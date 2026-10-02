Hamirpur News: बहपुर में संदिग्ध हालात में फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव

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बहपुर गांव निवासी आकांक्षा (24) बृहस्पतिवार शाम घर में कपड़े के फंदे पर लटकी मिली। परिजन उसे फंदे से उतारकर सीएचसी ले गए जहां डॉ. कनिष्क माहुर ने मृत घोषित कर दिया। मौत होने की जानकारी होने पर ससुराली शव को अस्पताल में ही छोड़कर भाग गए। बांदा के कनवारा गांव निवासी आकांक्षा के पिता रविकरन ने बताया कि 15 मई 2023 को बेटी की शादी हरिकांत उर्फ रानू के साथ की थी। शादी के बाद बेटी के ससुराली बाइक व 50 हजार रुपये की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर बेटी के साथ मारपीट की जाती थी। दो बार पंचायत हुई पर बात नहीं बनी।आरोप लगाया कि दहेज की मांग पर ससुरालियों ने बेटी की हत्या कर शव को फंदे पर लटका दिया। कोतवाल अनूप सिंह ने कहा कि अभी किसी ने तहरीर नहीं दी है। नायब तहसीलदार सुभाष वर्मा की मौजूदगी में पंचनामा हुआ। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने पर मौत का कारण ज्ञात होगा।