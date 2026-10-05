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Hamirpur News: बंद पड़े सिनेमा हॉल परिसर में मिला युवक का शव

Mon, 05 Oct 2026 11:51 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:51 PM IST
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Body of a young man found in the premises of a closed cinema hall.
हमीरपुर। शहर के बस स्टैंड के पास बंद पड़े सिनेमा हॉल परिसर में सोमवार को करीब 30 वर्षीय युवक का शव मिला। कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव की शिनाख्त कराई।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टैंड स्थित एसबीआई बैंक रोड पर बंद पड़े सिनेमा हॉल परिसर में देसी शराब का ठेका संचालित है। सोमवार को ठेके के पास युवक का शव पड़ा मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराई। युवक की पहचान गौरा देवी निवासी बाबू पुत्र ख्वाजा बख्श के रूप में हुई है। इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि बाबू अत्यधिक शराब का सेवन करता था। घटना की जानकारी मिलने पर मृतक के भाई भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
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