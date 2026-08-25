Hamirpur News: रपटे में फंसा मिला शव, चरवाहे का होने की आशंका

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मौहर निवासी भगवानदीन शुक्रवार को भैंसों को चंद्रावल नदी पार कराने के दौरान डूब गया था तभी से कैथी पुलिस चौकी प्रभारी राजवीर सिंह पीएसी के गोताखोरों के साथ उसकी तलाश कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिली। मंगलवार सुबह गौरी-अमारा रपटे के पास नाव चला रहे लोगों ने झाड़ियों में शव फंसा होने और उससे दुर्गंध आने की सूचना दी। विज्ञापन

भगवानदीन के पुत्र रामबाबू ने बताया कि शव निकलवाने के लिए जसपुरा पुलिस से मदद मांगी गई है। कैथी चौकी प्रभारी ने बताया कि स्थान जसपुरा थाना क्षेत्र में घटनास्थल से करीब 15 किलोमीटर दूर है। शव बाहर आने के बाद ही शिनाख्त हो सकेगी। परिजन आशंका के चलते मौके पर डटे हैं। मौहर निवासी भगवानदीन शुक्रवार को भैंसों को चंद्रावल नदी पार कराने के दौरान डूब गया था तभी से कैथी पुलिस चौकी प्रभारी राजवीर सिंह पीएसी के गोताखोरों के साथ उसकी तलाश कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिली। मंगलवार सुबह गौरी-अमारा रपटे के पास नाव चला रहे लोगों ने झाड़ियों में शव फंसा होने और उससे दुर्गंध आने की सूचना दी।भगवानदीन के पुत्र रामबाबू ने बताया कि शव निकलवाने के लिए जसपुरा पुलिस से मदद मांगी गई है। कैथी चौकी प्रभारी ने बताया कि स्थान जसपुरा थाना क्षेत्र में घटनास्थल से करीब 15 किलोमीटर दूर है। शव बाहर आने के बाद ही शिनाख्त हो सकेगी। परिजन आशंका के चलते मौके पर डटे हैं।

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भरुआ सुमेरपुर। पड़ोसी जनपद बांदा के जसपुरा थानाक्षेत्र में गौरी-अमारा के बीच बने रपटे के पास मंगलवार को एक शव झाड़ियों में फंसा होने की सूचना मिली। नाविकों ने मौहर गांव में सूचना देकर शव चरवाहे भगवानदीन निषाद (55) का होने की आशंका जताई है। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंच गए लेकिन रपटे में पानी अधिक होने और दिनभर बारिश होने से शव बाहर नहीं निकाला जा सका।