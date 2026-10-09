Gonda News: ट्रेन की चपेट में आकर युवक का कटा पैर

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करनैलगंज। कटरा शहबाजपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास शुक्रवार को एक युवक ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में उसका बायां पैर कट गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पीआरवी के पुलिसकर्मी तुफैल सलमानी, सोनम सिंह, रेखा यादव और चालक सुनील चौबे ने घायल को सीएचसी पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर डॉ. एके गुप्त ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घायल की पहचान बिहार के बेगूसराय निवासी अमित के रूप में हुई। होश में आने के बाद उसके परिजनों को सूचना दी गई। (संवाद)