Gonda News: टेढ़ी नदी में डूबकर युवक की मौत

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आसपास के लोगों ने पुलिस व श्रवण के परिजनों को सूचना दी। श्रवण की मौत से मां सुरता देवी, पिता दिग्गज सिंह और भाई संदीप व मनसाराम का रो-रोकर बुरा हाल है। नगर कोतवाल विंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर नगर कोतवाली पुलिस को मौके पर भेजकर जांच कराई गई।

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झंझरी। चंदवतपुर के बाद अब कटहा घाट के पास टेढ़ी नदी में डूबने से एक और हादसा हो गया। नगर कोतवाली क्षेत्र के दर्शन पुरवा छावनी सरकार निवासी श्रवण सिंह (27) रविवार को पूजन के लिए कमल के फूल तोड़ने ढेढ़ी नदी के किनारे गए थे। सोमवार सुबह उनका शव नदी में उतराता मिला।