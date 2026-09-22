Gonda News: क्विज में यशराज ने बाजी मारी
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 22 Sep 2026 11:37 PM IST
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पसका। ‘मेरे सपनों का भारत’ अभियान के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालय बेलवा नोहर में मंगलवार को सरकारी योजनाओं से जीवन में सकारात्मक बदलाव विषय पर क्विज प्रतियोगिता हुई। इसमें 25 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। पीएम आवास, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन और जन-धन योजना समेत विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े 25 प्रश्न पूछे गए। विज्ञान शिक्षक मनोज कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है। यशराज ने प्रथम, मोनिका ने द्वितीय और विकास ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कंपोजिट विद्यालय चांदपुर तरहर में भी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई। इसमें अंशिका, परी, मानवी, विनिता, खुशबू, गोल्डी, परी और साक्षी सहित अन्य ने प्रतिभाग किया। शिक्षक राजन सिंह और आनंद कौशल श्रीवास्तव ने प्रतियोगिता में सहयोग किया। (संवाद)
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