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यह हादसा उमरीबेगमगंज के चंगेरी गांव के मजरा दुनियापुरवा से करनैलगंज के चतरौली गांव आई बरात के लौटते समय हुआ। विदाई के बाद बराती कार से लौट रहे थे। गांव से कुछ दूर पहुंचते ही कार पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार सभी लोग घायल हो गए। इनमें चंगेरी निवासी शुभम, विश्वकर्मा, अतुल, उमरी बेगमगंज के बाबूपुरवा निवासी रामकरन के साथ ही बहराइच के विशेश्वरगंज के बिंद्रापुरवा निवासी चंद्रभान और लखीमपुर खीरी के जगदीश को करनैलगंज सीएचसी पहुंचाया गया। वहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। एसएसआई दुर्गा प्रसाद पांडेय ने बताया कि घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेजा गया है। सीओ डॉ. यूपी सिंह ने बताया कि घायलों इलाज चल रहा है। (संवाद)

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करनैलगंज। बरात से लौट रहे छह लोग सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। बृहस्पतिवार सुबह उनकी अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।